Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Diebstahl aus Kfz

Worms (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Worms-Neuhausen zwei Fahrzeuge aufgebrochen, indem unbekannter Täter die Seitenscheibe zertrümmerte. Wie der Fahrer eines Wagens in der Andreägasse gestern Morgen um sieben Uhr feststellte, sind hochwertige Baumaschinen der Marke HILTI gestohlen worden. Bei dem PKW in der Böcklinstraße hatte der Täter kein Erfolg und entfernte sich ohne Beute.

Tipps Ihrer Polizei:

- Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. - Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. - Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum. - Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. - Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

