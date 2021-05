Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Einbruch in Schule

Worms (ots)

Am vergangenen Wochenende haben sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zur Karl-Hoffmann-Schule in der Von-Steuben-Straße verschafft. Mit Kraftaufwand gelang es ein Fenster im Untergeschoß zu öffnen und in das Schulgebäude zu gelangen. Wie bislang festgestellt wurde, sind in einem Lehrerbüro ein Schrank und ein Container geöffnet worden. Entwendet wurde offenbar nichts. Sachschaden ist nicht entstanden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

