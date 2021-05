Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - 8-Jähriger bei Zusammenstoß mit PKW verletzt

Worms (ots)

Gestern Nachmittag wurde im Birkenweg ein Kind von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Ein 27-jähriger Wormser fuhr mit seinem Wagen vom Radgrubenweg in Richtung Große Weide, als der Junge plötzlich von links zwischen geparkten PKW hervor auf die Fahrbahn rannte. Trotz Vollbremsung konnte der Fahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit der linken Fahrzeugfront gegen das Kind. Hierbei stürzte der Junge und erlitt leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden und Prellungen. Er wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht. Am PKW entstand kein Schaden.

