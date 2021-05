Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss mit Quad

Eich, L440 (ots)

Ein 28-jähriger aus Osthofen befährt mit einem Quad die L440 von der B9 kommend in Fahrtrichtung Eich. Vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung verliert der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzt ohne Fremdbeteiligung. Ein zufällig vorbeifahrender Passant kann den Fahrer auf der Fahrbahn liegend vorfinden. Dem Passanten gegenüber äußert der Fahrer, dass es ihm gut gehe, und er keine Polizei benötige. Daraufhin hebt der Fahrer das Quad wieder auf und fährt in Richtung Eich davon. Kurz nach der dortigen Ortseinfahrt kann er durch die Polizei Worms kontrolliert werden. Der Fahrer steht so sehr unter dem Einfluss von Alkohol, dass ein Atemalkoholtest nicht mehr möglich ist. Er wird mit diversen Hautabschürfungen ins Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wird. Zudem wird ihm der Führerschein entzogen. Am Quad entsteht ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Der Fahrer ist zuvor bereits durch seine riskante Fahrweise in Osthofen aufgefallen.

