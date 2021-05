Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Diebe brechen Baucontainer auf

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde im Liebfrauenring ein Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen. Unbekannte hebelten die Tür des Containers auf und entwendeten hieraus einen Mörtelmischer, Büromaterialien, Getränke und Werkzeuge. Die Tür eines weiteren hier abgestellten Baucontainers wurde ebenfalls versucht aufzuhebeln, diese hielt jedoch stand. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell