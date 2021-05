Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Autoscheibe eingeschlagen

Worms (ots)

In der vergangenen Nacht wurde an einem Fahrzeug in Worms-Neuhausen die Seitenscheibe eingeschlagen. Wie heute Morgen, kurz vor vier Uhr bekannt wurde, hat ein bislang unbekannter Täter in der Lohstraße eine Scheibe auf der Beifahrerseite eines Mercedes Kastenwagen eingeschlagen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise zu dem genannten Fall nimmt die Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 oder auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de entgegen.

