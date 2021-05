Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Radfahrerin bei Unfall auf Gehweg verletzt

Worms (ots)

Gestern Abend stürzte in der Mainzer Straße eine Radfahrerin beim Zusammenstoß mit einem PKW und wurde leicht verletzt. Die 47-jährige Frau fuhr kurz vor 19 Uhr verbotswidrig auf dem Gehweg in Richtung Berliner Ring als ein 22-Jähriger mit seine PKW aus einer Hofeinfahrt in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Hierzu tastete er sich langsam auf den Gehweg vor. Die aus Sicht des Autofahrers von rechts kommende Radfahrerin streifte die vordere rechte Stoßstange des PKW und stürzte zu Boden. Hierbei zog sie sich Prellungen am Handgelenk und Knie zu. Am PKW entstand Sachschaden.

