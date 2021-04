Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Verkehrsbehinderung wegen Unfall auf B9

Worms (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich in der Mainzer Straße (B9), Höhe Dr.-Otto-Röhm-Straße, ein Auffahrunfall mit vier beteiligten PKW und vier verletzten Personen. Aufgrund erhöhtem Verkehrsaufkommens kam der Verkehr in Fahrtrichtung Mainz ins Stocken. Aus ungeklärter Ursache prallte gegen 15:00 Uhr ein 48-Jähriger mit seinem PKW ungebremst auf den Vorausfahrenden und schob drei PKW aufeinander. Er selbst wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik geflogen. Die 37-, 39- und 45-jährigen Fahrer der beteiligten Fahrzeuge kamen mit leichten Verletzungen davon. Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro beziffert, zwei PKW mussten abgeschleppt werden. Die B9 musste im Bereich der Unfallstelle für mehr als eine Stunde voll gesperrt werden, weswegen es zu Verkehrsbehinderungen kam.

