Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Monsheim - Dachstuhlbrand

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Gestern Abend brach im Dachstuhl eines Wohngebäudes in der Schlosshohlstraße aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Kurz vor 20 Uhr bemerkte der 21-jährige Sohn des 56-jährigen Hauseigentümers den Brand und informierte die Feuerwehr. Beide konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Der Dachstuhl brannte fast vollständig aus, wodurch das Gebäude nicht mehr bewohnbar ist. Im Rahmen der Löscharbeiten verletzte sich einer der etwa 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Monsheim leicht am Fuß. Der Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei Worms aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell