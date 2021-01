Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Longuich (ots)

In der Nacht von Montag, dem 25.01.2021, 22:00 Uhr auf Dienstag, dem 26.01.2021, 06:30 Uhr, hebelte ein bisher unbekannter Täter ein Fenster eines Wohnhauses in Longuich, Im Klostergässchen auf. Nach bisherigen Ermittlungen gelangten der oder die Täter über eine Gartenanlage hinter dem Haus zu einem Fenster eines Hauswirtschaftsraumes und stiegen durch das aufgehebelte Fenster ein. Es wurde kein Gut entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 100,- Euro geschätzt. Die Hauseigentümer befanden sich zur Tatzeit im Haus, bemerkten den Einbruch erst in den frühen Morgenstunden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Tat geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

