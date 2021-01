Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen

Kirschweiler (ots)

Fahrzeughalterin stellt am Morgen des 27.01.2021 eine eingeschlagene Seitenscheibe (Beifahrerseite hinten) an ihrem im Schleiferweg geparkten VW Golf fest. Neben dem Pkw lagerte eine größere Menge an Sperrmüll (u.a. Lattenrost, Matratze), welcher teilweise am gestrigen späten Nachmittag abgeholt wurde. Nicht auszuschließen ist, dass der Schaden versehentlich durch "Sperrmüllsucher" o.ä. verursacht wurde.

