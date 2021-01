Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in Aach-Polizei sucht Zeugen

Aach (ots)

Am Montag, 25.01.2021, zwischen 15:50 Uhr und 16:15 Uhr, wurde in Aach ein in der Verlängerung der Neuhauser Straße in Fahrtrichtung Neuhaus am Fahrbahnrand geparkter silbergrauer Pkw, Ford C-Max, an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Ein vorbeifahrendes, eventuell ein landwirtschaftliches Fahrzeug streifte den geparkten Ford und verursachte dabei erheblichen Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Schweich bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06502/91570 oder per Email, pischweich@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich

Ansprechpartner:

Guido Pelzer

Telefon: 06502/9157-0

Mail: pischweich@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de



