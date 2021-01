Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Herrstein

Herrstein (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag 22.01.2021, 17 Uhr und Samstag 23.01.2021, 17 Uhr ist es in der Ortslage Herrstein, Im Kirchwald zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein PKW, welcher am Fahrbahnrand nahe dem Ende der dortigen Sackgasse abgestellt wurde, wurde durch einen bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Vermutlich kollidierte der unbekannte Fahrzeugführer mit dem PKW des Geschädigten als er versuchte sein eigenes Fahrzeug zu wenden um die Sackgasse zu verlassen. Zeugen, welche zweckdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu wenden.

