Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schmierfinken gesucht!

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht die Schmierfinken, die in Queidersbach am Gemäuer einer Kirche mehrere Graffiti hinterlassen haben. Der oder die Täter sprühten in schwarzer Farbe an verschiedenen Stellen der Mauer unterschiedliche Schriftzüge auf.

Am Montag wurde die Sachbeschädigung angezeigt; die genaue Tatzeit steht nicht fest, sie liegt im Zeitraum zwischen dem 11. Juni (Donnerstag/Feiertag) und dem 14. Juni (Sonntag).

In der Vergangenheit waren in Queidersbach und Landstuhl schon öfter ähnliche Farbschmierereien festgestellt worden. Bislang gibt es keine Hinweise auf den/die Verursacher.

Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

