Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti im Stadtgebiet Saarburg

Trier (ots)

Am Samstag, den 23.01.2021 ereignete sich in den Nacht-/ frühen Morgenstunden eine Sachbeschädigung durch Anbringen von Graffiti durch unbekannte Täter innerhalb des Stadtgebiets Saarburg.

So wurde zum einen ein Stromverteilerkasten in der Schadallerstraße und zum anderen die Ortstafel "Saarburg" von der Abfahrt B 51, Irsch/ Zerf/ Hermeskeil kommend in Richtung Wiesenweg durch einen Schriftzug, vermutlich mit Pinsel und schwarzer Wandfarbe, verunreinigt.

Die Polizeiinspektion Saarburg bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

www.polizei.rlp.de



06581 9155-0

06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell