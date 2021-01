Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht im Stadtteil Georg-Weierbach

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwoch, den 27.01.2021, kam es im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 09:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Idar-Oberstein. Ein bislang unbekanntes, vermutlich blaufarbiges Fahrzeug ist in der Straße Reilweg, kurz nach dem Einmündungsbereich Am Kesselgraben, vermutlich aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn in Kombination mit nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts abgekommen und mit einer Hecke kollidiert. Dabei wurde die Hecke beschädigt. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher sein Fahrzeug wendete und sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallfahrzeug oder -fahrer können direkt an die Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781 / 561-0 gegeben werden.

