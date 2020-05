Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizeistation Zetel - Axel Wolfteich und Malin Sarstedt ergänzen das Team der Zeteler Ordnungshüter (mit Bild)

Seit Anfang April gehören Kriminalhauptkommissar Axel Wolfteich und Polizeioberkommissarin Malin Sarstedt der Polizeistation Zetel an und ergänzen somit das Team bestehend aus den Polizeioberkommissaren Torsten Gerdes, Andre Harbers und Fritz Albers. Axel Wolfteich wird im Zuge einer Personalentwicklungsmaßnahme für ein halbes Jahr die Koordination der Dienststelle übernehmen und tritt damit vorübergehend die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Jost Breden an, der mit Ablauf August in den Ruhestand eintreten wird. Wolfteich, der seine polizeiliche Laufbahn im April 1981 begann, sammelte bereits umfangreiche Erfahrungen im Einsatz- und Streifendienst, als Diensthundführer sowie im Ermittlungsdienst und arbeitet seit Juni 2015 im Kriminalermittlungsdienst des Polizeikommissariates Jever. "Ich gehe mit viel Freude an die neue Aufgabe heran", so der 56-jährige Wittmunder, der sein Vorhaben, Stationsarbeit zu leisten, schon seit langem mit großem Interesse verfolgt hat. Axel Wolfteich wird voraussichtlich bis Oktober der Station angehören und die Koordinierung an seinen Nachfolger übergeben. Die Ausschreibung für die feste Besetzung wird zeitnah erfolgen. Neben Wolfteich gehört weiterhin Polizeioberkommissarin Malin Sarstedt der Polizeistation seit April fest an. Die Polizeioberkommissarin ist jedoch nicht neu in Zetel, da sie bereits seit Oktober 2019 bei der Polizeistation hospitiert. Zuvor war die 33-jährige Bockhornerin hauptsächlich im Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariates Varel eingesetzt, so dass sie bereits aus dieser Verwendung Land und Leute kennt. Das Team der Polizeistation ist Ansprechpartner für ca. 11.600 Einwohner der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Zetel und damit für das etwa 81 Quadratkilometer umfassende Gemeindegebiet, das zur "Friesischen Wehde" im südlichen Bereich des Landkreises Friesland gehört, zuständig. Zu dem Zuständigkeitsbereich gehören neben Zetel, auch die Ortsteile Neuenburg, Ellens, Ruttel, Driefel, Blauhand, Astederfeld, Collstede, Bohlenberge und Bohlenberger Feld. Das Team ist in der Jakob-Borchers-Straße 34 in Zetel unter der Telefonnummer 04453 4799 zu erreichen.

