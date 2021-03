Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Büroräume einer Autoverwertung

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwoch, den 17.03.2021 drangen mindestens zwei bislang unbekannte Täter zwischen 20.30 Uhr und 21.15 Uhr in die Büroräumlichkeiten einer Autoverwertung in der Hauptstraße, Bereich Almerich, ein. Die Täter brachen eine Kasse auf und entwendeten hieraus lediglich einen geringen Bargeldbetrag. Die Sachschadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell