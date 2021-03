Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Farbattacke auf Porta Nigra

Trier (ots)

Triers Wahrzeichen, die Porta Nigra, ist in der vergangenen Nacht durch einen Unbekannten mittels gelber Bausprühfarbe beschmutzt worden. Neben dem eigentlichen Schaden am historischen Gebäude fand sich die Farbe zudem großflächig auf dem Boden zwischen den Torbögen sowie über den ganzen Vorplatz gesprüht. Das Tatmittel, eine handelsübliche Spraydose, konnte in Tatortnähe sichergestellt werden.

Die Stadtreinigung hat umgehend in Absprache mit den zuständigen Behörden mit der Beseitigung der Farbe begonnen, sah sich dabei jedoch schon ersten Problemen ausgesetzt. Die Schadenshöhe ist derweil noch nicht zu beziffern.

Die Polizei Trier hat die Ermittlungen im Sinne einer Gemeinschädlichen Sachbeschädigung aufgenommen und fragt die Bevölkerung: Wer kann Hinweise zu dieser verwerflichen Tat liefern, die im Zeitraum Mittwoch, 17.03.2021, ca. 22.00 Uhr und dem heutigen Donnerstag, 18.03.2021, 06.00 Uhr verübt worden sein dürfte. Etwaige Mitteilungen werden über die Polizeiinspektion Trier unter 0651-9779/5210 entgegengenommen.

