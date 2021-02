Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 14.02.2021

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Dörverden/OT Barme - Privates Winterfest löst Polizeieinsatz aus: Zu einem Einsatz der Polizei kam es Samstag am späten Nachmittag im Bereich Barme. In einem an die Ortschaft angrenzenden Waldstück hatten sich 26 Personen zu einem privaten Beisammensein zusammengefunden, um dort gemeinsam diverse alkoholische Getränke und auf einem Lagerfeuer zubereiteten Glühwein zu verzehren. Mehrere Streifenwagen mussten die Örtlichkeit anfahren, um die Personalien aller Teilnehmer festzustellen. Aufgrund der Nichteinhaltung der aktuellen Bestimmungen zur Eindämmung der Pandemie wurde die Veranstaltung durch die einschreitenden Beamten aufgelöst. Gegen die einzelnen Teilnehmer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Verden - Schlittschuhläufer im Naturschutzgebiet: Im Laufe des Samstages mussten Beamte der Polizei Verden wiederholt Personen des Eises der Alten Aller verweisen. Aufgrund der winterlichen Temperaturen und des sonnigen Wetters hatten immer wieder Personen das Eis mit Schlittschuhen betreten, ohne dabei das mit einem Naturschutzgebiet einhergehende Betretungsverbot zu beachten. Alle angetroffenen Personen zeigten sich trotz der unterbrochenen Winterfreuden einsichtig bezüglich des Einsatzes der Polizei.

Bereich Achim

Oyten - Paketzusteller entwendet Paket: Am Samstagnachmittag wurde durch einen Mitarbeiter eines Zustelldienstes in Oyten ein Paket ausgeliefert. Die Sendung deponierte er an einem vorgegebenen Ablageort. Diese Gelegenheit nutzte der Zusteller aus, um ein bereits durch einen anderen Zustelldienst an dem Ablageort hinterlegtes Paket einer Technikfirma an sich zu nehmen. Die Tat wurde durch eine Videokamera aufgezeichnet. Durch die Polizei wurde der Täter später an seiner Wohnanschrift angetroffen. Das Diebesgut konnte sichergestellt werden. Gegen den Zusteller wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Osterholz-Scharmbeck - Brand einer Fritteuse: Mit einem Schrecken davon gekommen sind am Samstagabend die Bewohner eines Hauses an der Margaretenstraße in Osterholz-Scharmbeck. Nachdem sie ihre Fritteuse gereinigt und wieder an das Stromnetz angeschlossen hatten, geriet diese aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brandherd schnell löschen, so dass kein Gebäudeschaden entstanden war. Die Bewohner blieben unverletzt.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

A 27/Tank-und Rastanlage Goldbach - Fahrzeug mit erheblichen Mängeln sowie Urkundenfälschung: Am Samstag, dem 13.02.21, wurde um 10:50 Uhr durch Beamte der Autobahnpolizei ein 47-jähriger Fahrer aus Bremerhaven mit seinem Mercedes Sprinter in Langwedel kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Sprinter Durchrostungen im Rahmen aufwies. Es wurde eine Hauptuntersuchung angeordnet, bei der 44 Mängel festgestellt wurden. Drei dieser Mängel waren so erheblich, dass das Fahrzeug als verkehrsunsicher eingestuft wurde. Auf dem Kennzeichen war eine HU-Plakette Stand 01/22 angebracht, die dazugehörige Zulassungsbescheinigung wurde mit einem gefälschten Stempel versehen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Das Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung wurden sichergestellt.

A 1/ Bereich Ottersberg - Fahren ohne Fahrerlaubnis: Am Samstag, dem 13.02.21, wurde in Ottersberg durch Beamte der Autobahnpolizei um 15:30 Uhr ein 39-jähriger Fahrer aus Flensburg mit seinem PKW mit Anhänger kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, da er lediglich die Fahrerlaubnisklasse B nachweisen konnte. Voraussetzung zum Führen der Fahrzeugkombination wäre jedoch eine Fahrerlaubnis der Klasse BE gewesen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell