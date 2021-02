Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 13.02.2021

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Achim

Achim - Einbruch in Bäckereifiliale: In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich im Achimer Industriegebiet ein Einbruch in eine Filiale einer Bäckerei. Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und konnten nach Tatausführung unerkannt entkommen. Wer auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei Achim zu melden

Achim - Verkehrsunfallflucht: Am Freitag, dem 12.02., kollidierte in den Mittagsstunden auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Verdener Straße in Achim der Unfallverursacher beim Ausparken mit seinem Fahrzeug mit einem anderen Pkw. Durch den Zusammenstoß entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, wurde dabei aber von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet. Diese brachte die Polizei auf die richtige Spur, sodass der Fahrer wenig später gestellt werden konnte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Lilienthal - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fußgänger: Ein 82-jähriger Mann aus Lilienthal ist am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Ärztehauses an der Hauptstraße in Lilienthal leicht verletzt worden. Der Senior war mit seinem Rollator auf dem Parkplatz unterwegs, als ein 76-jähriger Fahrzeugführer aus Lilienthal rückwärts mit seinem Fahrzeug aus einer Parklücke fuhr. Dabei übersah der Pkw-Fahrer den Fußgänger. Es kam zu einem Zusammenstoß, in dessen Folge der Fußgänger stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

A 27, Bereich Langwedel - Pkw ohne Haftpflichtversicherungsschutz: Am Samstag, dem 13.02.21, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel gegen 05:30 Uhr auf der A 27 im Bereich Langwedel den 28-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer aus Delmenhorst sein Fahrzeug ohne den erforderlichen Versicherungsschutz geführt hatte. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Oyten - Fahrzeugführer mit gefälschtem Führerschein: Am Samstag, dem 13.02.21, wurde durch Beamte der Autobahnpolizei Langwedel in Oyten gegen 02:00 Uhr ein 39-jähriger Fahrer aus Bremen mit seinem Pkw kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, da er bei der Kontrolle einen offensichtlich gefälschten Führerschein vorgelegt hatte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt und der gefälschte Führerschein sichergestellt.

A 27, Bereich Verden - Überladene Lkw mussten abgeladen werden: Am Freitag, dem 12.01.21, wurden um 17:30 Uhr zwei polnische Lkw mit Anhänger auf der A 27 im Bereich Verden kontrolliert, da sie dem Anschein nach überladen waren. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der eine Fahrer seinen Lkw um 33,7 % und den Anhänger um 10,8 % überladen hatte. Des Weiteren war in der Zugmaschine nicht das vorgeschriebene EG-Kontrollgerät eingebaut und der Fahrer verfügte nicht über die erforderliche Lizenz für den Transport. Der andere Fahrer hatte seinen Lkw mit Anhänger um 12 % überladen. Die Fahrer mussten ihre beförderten Pkw ab- bzw. umladen, um die Weiterfahrt antreten zu können. Sie erwartet ein Bußgeldverfahren.

A 27, Bereich Langwedel - Pkw-Transporter zu hoch und zu lang: Am Freitag, dem 12.01.21, wurde um 15:45 Uhr ein polnischer Autotransporter auf der A 27 im Bereich Langwedel kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass durch die insgesamt 8 geladenen Pkw die maximale Höhe von 4 m um 48cm und die maximale Länge um 2,3 m überschritten worden war. Da keine Ausnahmegenehmigung vorlag, wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Um- bzw. Abladen angeordnet. Es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell