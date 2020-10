Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Trickbetrüger ergaunert 22.000EUR Bargeld

Dirmstein - 17.09.2020, 16:00 - 17:30 Uhr (ots)

Bereits am 17.09.2020 wurde eine 65-Jährige aus Dirmstein Opfer eines Trickbetruges. Sie erhielt gegen 16:00 Uhr den Anruf einer Frau, die sich als Freundin ausgab und dringend eine größere Geldsumme für angebliche Notarkosten brauche. Die Geschädigte hob dann einen Betrag von 22.000EUR bei ihrer Hausbank ab und übergab das Geld an einen unbekannten Mann. Die Tat wurde erst am 06.10.2020 angezeigt. Diese Betrugsmasche ähnelt dem sog. Enkeltrick.

