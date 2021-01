Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Frau lenkt Mann mit Schmeicheleien ab und entwendet Armbanduhr - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt: Eine unbekannte Frau sprach einen 93-jährigen Mann am Freitagmorgen (15. Januar) im Einkaufszentrum "Forum" an. Der Mülheimer war vorher zunächst im Lebensmittelgeschäft einkaufen und sei dann zu den dortigen öffentlichen Verkehrsmitteln gegangen. Dort sprach ihn eine unbekannte Frau an. Sie verwickelte den Senior in ein Gespräch und schmeichelte ihm. Plötzlich sagte sie, dass sie schnell weg müsse und drückte freundlich den Arm des Mannes. Dieser war zwar erstaunt über diese Geste, dachte sich aber zunächst nichts Weiteres dabei. Als er kurze Zeit später auf seine Uhr schauen wollte, stellte er fest, dass seine Armbanduhr der Marke "Rolex" entwendet wurde. Die unbekannte Frau ist zirka 25-30 Jahre alt und hat ein "jugendliches Aussehen". Sie ist zirka 168cm groß und hat eine schmale Statur sowie dunkles, braunes, schulterlanges Haar. Vermutlich ist sie osteuropäischer Herkunft. Die Polizei bittet Zeugen sich bei weiteren Hinweise unter der 0201/829-0 zu melden. /JH

