POL-E: Essen: Autofahrer flüchtet vor möglicher Polizeikontrolle und prallt gegen geparkte Fahrzeuge- Oberhauser Straße wurde komplett gesperrt

45359 E.- Frintrop: Polizeibeamten fiel heute Vormittag in Borbeck (Freitag, 15.1. gegen 11.10 Uhr) ein blauer VW- Golf auf. Als sie abbremsten und wendeten, beschleunigte der Golf-Fahrer und fuhr über die Schloss- und Frintroper Straße in Richtung Essen-Frintrop davon. Unter Missachtung von roten Ampeln bog er schließlich in die Oberhauser Straße ab und verlor nach wenigen hundert Metern die Kontrolle über das Fahrzeug. Etwa 100 Meter vor einem Spielplatz, gegenüber der Bedingrader Straße, prallte der Wagen gegen ein Haus auf rechten Straßenseite und anschließend gegen vier geparkte Fahrzeuge. Rettungskräfte wurden zum Unfallort alarmiert, da der verletzte Fahrer in dem zerstörten VW-Golf augenscheinlich eingeklemmt war. Nach der medizinischen Erstversorgung fuhren Rettungskräfte den mutmaßlich schwerverletzten Fahrer ins Krankenhaus. Polizeibeamte begleiteten die Fahrt, da die Identität des Fahrers, die Besitzverhältnisse des Wagens und die angebrachten Kennzeichen eine weitere polizeiliche Prüfung erforderlich machen. Hinweise von Zeugen oder weiteren Geschädigten zur Flucht oder dem Verkehrsunfall, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201-8290 entgegen. /Peke

