Polizei Essen

POL-E: Essen: Radfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Essen (ots)

45147 E.-Holsterhausen: In der Cranachstraße kam es gestern Nachmittag (13. Januar, 16:05 Uhr) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin - diese wurde dabei schwer verletzt.

Die 30-jährige Fahrerin eines schwarzen BMW wollte aus einer Einfahrt nach links in die Cranachstraße in Richtung Holsterhauser Straße abbiegen. Dabei übersah sie eine 51-jährige Radfahrerin, die die Cranachstraße in Richtung Gemarkenstraße befuhr. Beide stießen zusammen, wobei die Radfahrerin stürzte und sich verletzte. Die 51-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo sie auch stationär verblieb./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell