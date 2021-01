Polizei Essen

POL-E: Essen: Fahrradfahrer (27) von Auto geschnitten - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Essen (ots)

45144 E.-Frohnhausen: Ein Fahrradfahrer stürzte am 10. Januar 09:40 Uhr auf der Frohnhauser Straße, Ecke Raumerstraße, nachdem er von einem dreitürigen grauen Kleinwagen geschnitten wurde. Der Radfahrer war in Richtung Mülheim unterwegs, als das graue Auto an ihn vorbei fuhr und kurz hinter der Einmündung Raumerstraße am Seitenrand anhielt. Als dann wiederrum der 27-Jährige links an dem grauen Wagen vorbei fahren wollte, fuhr dieser plötzlich wieder nach links und scherte in den fließenden Verkehr ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, führte der Radfahrer ein Ausweichmanöver nach links durch, geriet mit dem Vorderrad in die Schienen, rutschte mit seinem Fahrrad und stürzte. Nach seinem Sturz mitten auf der Fahrbahn, stand er schnellstmöglich auf und lief zum Gehweg. Der graue Pkw fuhr von der Unfallstelle davon. Der 27-Jährige verletzte sich leicht. Die Polizei sucht den Fahrer des grauen, dreitürigen Kleinwagens mit langgezogenem Heck. Weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich unter der 0201/829-0 zu melden. /JH

