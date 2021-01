Polizei Essen

POL-E: Essen: Erneut Unfall nach medizinischem Notfall - Polizisten führen Herzdruckmassage durch

Essen (ots)

45143 E.-Westviertel: Am Dienstagmittag (12. Januar) ereignete sich ein Verkehrsunfall im Essener Westviertel. Polizisten führten am Einsatzort eine Herzdruckmassage durch. Gegen 15 Uhr war ein Nissan-Fahrer auf der Altendorfer Straße in Richtung Westen unterwegs. Vor der Kreuzung Altendorfer Straße/Berthold-Beitz-Boulevard verlor der 48 Jahre alte Mann, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, die Kontrolle über das Auto. Hierbei kollidierte der Nissan mit einem vor der roten Ampel wartenden Opel. In dem Vectra saßen zwei männliche Insassen im Alter von 19 und 53 Jahren. Diese blieben unverletzt. In unmittelbarer Nähe zum Unfallort stand ein Einsatzwagen der Essener Hundertschaft. Die Polizisten eilten direkt zum aufgefahrenen Fahrzeug. Es war offensichtlich, dass der 48 Jahre alte Fahrer sofortige notärztliche Hilfe benötigt. Die beiden 25 und 28 Jahre alten Polizeikommissare holten den Mann aus dem Pkw und legten ihn in die Seitenlage. Als er nur noch röchelte und seine Atmung aussetzte, drehten ihn die Beamten auf den Rücken. Sie führten die Herzdruckmassage bis zum Eintreffen des alarmierten Notarztes tatkräftig durch. Dieser setzte die Reanimation des Patienten fort. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Trotz aller Bemühungen ist der 48-Jährige in den gestrigen späten Abendstunden verstorben. / MUe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell