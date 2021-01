Polizei Essen

POL-E: Essen: "Baustellenmitarbeiter" überprüfen Wasserhähne in Wohnung und entwenden u.a. Geldkassette - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45144 E.-Frohnhausen: In der Niehbuhrstraße klingelten angebliche Baustellenmitarbeiter am 12. Januar gegen 11 Uhr bei einer 88-jährigen Bewohnerin an. Als die 88-Jährige die Wohnung öffnete, entgegnete der "Baustellenmitarbeiter", dass er auf einer nahegelegenen Baustelle arbeiten würde. Ein Bagger habe die Wasserleitung getroffen und nun solle er die Wasserleitungen der Anwohner überprüfen. Er bat die Bewohnerin die Wasserhähne im Badezimmer aufzudrehen, während er sich um die Wasserhähne in der Küche kümmern würde. Er oder ein weiterer Mittäter durchsuchten parallel die anderen Räumlichkeiten der Wohnung und entwendeten eine Geldkassette sowie Papiere und Debitkarten. Der mutmaßliche Betrüger ist zirka 178cm groß, hatte ein kariertes Hemd an und ein westeuropäisches Aussehen. Hinweise aus der Bevölkerung, die die verdächtige Person auf der Niebuhrstraße beobachtet haben könnte, werden von der Kriminalpolizei unter der 0201/829-0 entgegen genommen. /JH

