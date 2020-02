Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in eine Apotheke und in ein Frisörgeschäft

Malchow (ots)

In der vergangenen Nacht kam es im Clara-Zetkin-Ring in Malchow zu einem Einbruch in eine Apotheke und in einen Frisörladen.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand öffneten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 20.02.2020 18:30 bis 21.02.2020 07:50 Uhr gewaltsam ein Fenster und verschafften sich so Zugang in die Apotheke. Im Inneren der Apotheke durchsuchten die Täter ein Büro und entwendeten daraus einen Tresor, der neben einem unteren dreistelligen Bargeldbetrag auch Betäubungsmittel beinhaltete. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 6.800EUR geschätzt.

Des Weiteren wurde in einen Frisörladen, der sich in demselben Gebäude befindet, eingebrochen. Auch hier verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang in den Laden. Nach jetzigem Stand wurde jedoch nichts entwendet. Dennoch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,-EUR.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren vor Ort zur Spurensuche und -Sicherung im Einsatz.

Wir bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Röbel unter der Telefonnummer 039931- 848 0 zu melden.

