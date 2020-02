Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Firmentransporter in Weitin

Neubrandenburg (ots)

In der Zeit vom 17.02.2020 19:10 Uhr bis 18.02.2020 06:15 Uhr kam es in der Dorfstraße im Neubrandenburger Ortsteil Weitin zu einem Einbruch in einen Firmentransporter.

Nach bisherigem Ermittlungsstand haben bislang unbekannte Täter den abgestellten Transporter der Marke Renault Master gewaltsam geöffnet und daraus diverse Elektrowerkzeuge entwendet. Der Gesamtschaden beträgt ca. 8.500,-EUR.

Zur Spurensuche und -sicherung waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg im Einsatz.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wurden aufgenommen. Zeugenhinweise werden bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395- 5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

