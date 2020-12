Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Steinwurf durch Kinder auf PKW

AsbachAsbach (ots)

Am 12.12.2020, 15:00 Uhr wurde ein PKW in der Anton-Limbach-Straße in Asbach durch das Werfen mit Steinen beschädigt. Der Geschädigte konnte noch zwei Kinder im Gebüsch als Verursacher erkennen, welche dann aber weggelaufen seien.

Dabei soll es sich um zwei Jungen im Alter von ca. 11-12 Jahren handeln. Einer davon sei dunkelhaarig gewesen und habe eine dunkle Adidas-Hose getragen. Eine nähere Beschreibung war dem Geschädigten nicht möglich.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

