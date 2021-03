Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Besonders schwerer Fall des Diebstahl einer Geldkassette aus der Bruder-Klaus Kapelle in Damflos

Hermeskeil (ots)

Im Zeitraum vom 15.03.2021- 17.03.2021, 15.45 Uhr, wurde durch unbekannte Täter aus der Bruder-Klaus-Kapelle in Damflos, eine am dortigen Eisengitter festgeschweißte schwarze Geldkasse(Metall), aus der Verankerung gerissen und entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Hermeskeil, Tel.: 06503/915110

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell