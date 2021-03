Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Parkhaus Hauptmarkt

Trier (ots)

Am Montag, den 15.03.2021, zwischen 07.00 Uhr und 15.15 Uhr, wurde ein im Parkhaus am Hauptmarkt Trier parkender grauer Seat beschädigt. Die Beschädigung befindet sich auf der Beifahrerseite in ca. 57 cm Höhe. Der PKW parkte auf der ersten Parkebene, geradeaus auf dem mittleren von drei Parkplätzen. Hinweise erbittet die Polizei Trier. Zum Verursacherfahrzeug liegen keine Erkenntnisse vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell