Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall verursacht und geflüchtet

WestheimWestheim (ots)

Eine 47-jährige Frau befuhr mit ihrem PKW am Mittwochmorgen die Kreisstraße zwischen Westheim und Lustadt. In der dortigen Kurve kam ihr plötzlich ein Auto entgegen, das gerade einen Traktor überholte. Um einen Unfall zu verhindern, musste sie ausweichen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Der andere Fahrer flüchtete vom Unfallort. Die Frau wurde glücklicherweise nicht verletzt und kam mit einem geringen Sachschaden an ihrem Fahrzeug davon. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/958-110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell