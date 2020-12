Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Kontrolle zur Schulwegsicherheit

GermersheimGermersheim (ots)

Am Mittwochmorgen wurde zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Germersheim das Durchfahrtsverbot in der Straße "An der Volksschule" überwacht. Diese Straße wird insbesondere von den sogenannten Elterntaxis benutzt. Dabei konnten insgesamt 25 Verstöße festgestellt und geahndet werden.

