Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Erneut Hecke in Brand gesetzt /Zeugen gesucht

Heinsberg-DremmenHeinsberg-Dremmen (ots)

Am 18. November (Mittwoch), gegen 20 Uhr, entdeckte ein Anwohner eine brennende Thuja-Hecke an der Mommartzstraße. Die Feuerwehr ließ die Hecke kontrolliert abbrennen. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die Angaben zur Brandursache machen können. Am gleichen Tag hatte bereits gegen 1.25 Uhr eine Thuja-Hecke an der Grabenstraße gebrannt. (Wir berichteten mit Polizeibericht Nr. 323 vom 18.11.2020.) Meldungen nimmt die Kriminalpolizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0.

