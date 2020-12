Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Vier Verletzte bei zwei Auffahrunfällen

Landau

Vier Verletzte und rund 21000 Euro Sachschaden sind die Folge von zwei Verkehrsunfällen am Dienstagnachmittag. Der erste Unfall ereignete sich gegen 15:30 Uhr auf dem Marienring. Hier rutschte eine 73-jährige Autofahrerin vom Bremspedal ab und fuhr hierdurch auf das vor ihr fahrende Auto auf, das verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl die 73- Jährige als auch der davor fahrende 45-jährige Autofahrer leicht verletzt. Das Auto des 45-Jährigen war aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich zwei Stunden später auf der L 509 in Fahrtrichtung Mörlheim. Als eine 21-jährige Autofahrerin aufgrund der roten Ampel an der Einmündung Max-Planck-Straße anhalten musste, fuhr ein 46-jähriger Autofahrer auf ihr Auto auf. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der 46-Jährige als auch sein 26-jähriger Beifahrer leicht verletzt und das Auto des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Die 21-Jährige blieb unverletzt.

