Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Amphetamin und Methamphetamin positiv

Edenkoben

Bei einer soeben durchgeführten allgemeinen Verkehrskontrolle (01.12.2020, 18:45 Uhr) in der Staatsstraße in Edenkoben konnten bei einem 28-jährigen Skoda-Fahrer Auffälligkeiten erkannt werden, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Der 28-jährige Skoda-Fahrer wurde im Anschluss zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da der Skoda-Fahrer über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 525 Euro einbehalten. Eine Sicherheitsleistung hat hierbei den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern. Der Skoda-Fahrer durfte nach Abschluss der Maßnahmen die Dienststelle zu Fuß verlassen. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

