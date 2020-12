Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mauer beschädigt und geflüchtet

BurrweilerBurrweiler (ots)

Am 01.12.2020 gegen 14:45 Uhr wendete ein LKW-Fahrer in der Gaisbergstraße/Hauptstraße und stieß im Rahmen des Vorgangs rückwärts gegen den Sockel einer Sandsteinmauer, so dass diese stark beschädigt wurde. Anschließend flüchtete er beschleunigt in Richtung Hauptstraße und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge beobachtete den Vorgang und beschrieb den LKW als Sattelschlepper mit Auflieger (weiß). Einen Teil des Kennzeichens der Zugmaschine konnte er ebenfalls ablesen. Der Schaden der Mauer wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Edenkoben aufgenommen. Diese nimmt weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 06323/955-0 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Dennis Sturm



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



