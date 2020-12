Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei nahmen Einbrecher fest: Gericht verhängte Untersuchungshaft - #polsiwi

SiegenSiegen (ots)

Am Dienstagmorgen (01.12.2020) sind zwei Männer in Siegen durch die alarmierte Polizei auf frischer Tat ertappt worden. Ein Zeuge hatte über eine Kamera beobachtet, dass sich die Tatverdächtigen auf einem Firmengelände an der Frankfurter Straße aufhielten. Nach ersten Erkenntnissen hatten die 18- und 19-jährigen Männer gegen 3 Uhr einen Anhänger aufgebrochen und diverse Gegenstände entwendet. Die Beamten fanden bei einem der Tatverdächtigen weiteres Diebesgut aus einer anderen Tat. Sie stellten die Beute sicher und nahmen die Verdächtigen fest. Nach Vorführung schickte ein Richter beide Personen in Untersuchungshaft.

