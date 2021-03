Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus auf einer Baustelle in Trier-Feyen

Trier (ots)

Am Sonntag, den 14.03.2021 zwischen 17:15 Uhr und 18:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter Baumaschinen-Fahrzeuge und LKWs auf der Baustelle "Castelnau Mattheis" in der Albert-Carmus-Allee in Trier- Feyen Insgesamt wurden bei 11 Fahrzeuge unter anderem die Scheiben eingeschlagen und weitere erhebliche Beschädigungen an Baumaschinen vorgenommen. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 50 000 Euro geschätzt. Die Videoaufzeichnung von einer Wildkamera, welche auf den Eingang der Baustelle gerichtet ist, nimmt im Tatzeitraum drei Tatverdächtige auf, die sich auf dem Gelände der Baustelle befinden. Personen, die Zeugen der Sachbeschädigung wurden, oder Hinweise zu den noch unbekannten Tätern in der Albert-Carmus-Allee zum Tatzeitpunkt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

