Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Leichtmetallkompletträdern

Morbach (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden im Zeitraum vom 13.03. bis zum 15.03.2021 vom Gelände eines ortsansässigen Autohauses im Gewerbegebiet Humos zwei Leichtmetallkomplettradsätze von abgestellten Pkw entwendet. Die unbekannten Täter hoben die Fahrzeuge mittels mitgebrachten Tatmitteln an und demontierten die Kompletträder. Bei den Radsätzen handelt es sich jeweils um Originalfelgen der Firma VW in der Größe 21 Zoll mit der Typenbezeichnung Estoril sowie der Größe 20 Zoll mit der Typenbezeichnung Misano. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Betrag. Anhand des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass zum Abtransport ein entsprechendes Fahrzeug benutzt wurde.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorgenannten Straftat. Wem sind im besagten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Autohauses aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Morbach unter der Tel.: 06533-93740 oder per Email: pimorbach.wache@polizei.rlp.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell