Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung - Wahlplakat mit Farbe beschmiert

Hermeskeil (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde ein im Ortsteil Hermeskeil-Höfchen unmittelbar neben der B51 auf einer Grünfläche stehendes, ca. 3x3 Meter großes Wahlplakat der Partei BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNE mit blaugrauer Farbe beschmiert. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit unbekannt. Festgestellt wurde es in den Nachmittagsstunden am Freitag, den 12.03.21. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen. Tel. 06503/9151-0

