Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Trickdiebstahl

Morbach (ots)

Am Samstag, den 13.03.2021 kam es gegen 12:35 Uhr auf dem LIDL-Parkplatz in 54497 Morbach zu einem versuchten Trickdiebstahl. Hierbei verwickelte ein männlicher Täter den 81jährigen Geschädigten auf dem Parkplatzgelände in ein Gespräch. Währenddessen beobachtete eine weibliche Zeugin aus ihrem PKW heraus, wie der Täter versuchte dem Geschädigten in die Gesäßtasche zu greifen, um sein dort befindliches Portemonnaie zu entwenden. Diese Handlung wurde von dem Geschädigten selbst nicht bemerkt. Zu dem Diebstahl selbst kam es glücklicherweise nicht. Anschließend begab sich der Täter in einen etwas abseits geparkten PKW, vermutlich Daimler - Benz, Farbe weiß. Zu dem Kennzeichen ist lediglich der Buchstabe H (für den Zulassungsbezirk Hannover) bekannt. Das Fahrzeug verließ anschließend den Parkplatz in unbekannte Richtung. Im Fahrzeug hatte eine weitere Person als Fahrer bereits gewartet. Täterbeschreibung: männlich Person, ca. 55 Jahre alt, 175 cm groß, schlank, südländisches Aussehen, trug einen braunen Mantel und eine Mütze; Beschreibung Fahrer: etwas jünger, ebenfalls südländisches Aussehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug und den Personen verlief ergebnislos. Zeugen, sowie ggf. weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei Morbach zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell