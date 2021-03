Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Firmengelände

Hochscheid (ots)

Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Freitag, 12.03.2021 gegen 02.15 Uhr auf das Gelände einer Autofirma in der Ortgemeinde Hochscheid an der B 327 ein. Die Täter hebelten zunächst ein Tor auf und gelangten so auf die Freifläche der Firma. Im dortigen Bereich begaben sie sich sodann an insgesamt drei Fahrzeuge, trennten an diesen Fahrzeugen die Katalysatoren ab und entwendeten diese. Weiterhin beschädigten sie einen Abschleppwagen dadurch, dass sie auch hier ein Stahlseil und einen Abschlepphaken abtrennten und mitnahmen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand entstand Sachschaden in Höhe eine mittleren vierstelligen Eurobetrages. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell