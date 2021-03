Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall auf der B 268 mit schwerverletzter Person

Trier, Pellinger Straße (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Morgen des 12.03.2021 auf der B 268/Pellinger Straße im Bereich des Einmündungsbereichs nach Niedermennig. Die Fahrzeugführerin eines Kleinwagens versuchte hierbei gegen 07:45 Uhr einer Holzplatte, die auf der Fahrbahn lag, auszuweichen. Durch das Ausweichmanöver verlor diese die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überschlug sich und schleuderte in den Straßengraben. Die Fahrerin wurde durch den Verkehrsunfall schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Eine weitere Insassin wurde zudem leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Fahrbahn musste zwecks Unfallaufnahme für etwa 90 Minuten in Teilen gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz befanden sich die Berufsfeuerwehr Trier, ein Rettungshubschrauber des ADAC sowie die Polizeiinspektion Trier.

Zeugen, welche Angaben zu der sich auf der Fahrbahn befindlichen Holzplatte tätigen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier, 0651-9779-5210, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell