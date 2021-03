Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der B41, "Karstadt-Knoten"

Idar-Oberstein (ots)

Bereits am 09.03.2021, gegen 12:25 Uhr, kam es auf der B41 in Idar-Oberstein, am sog. "Karstadt-Knoten", zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Unfallverursacher missachtete im Kreuzungsbereich das für ihn geltende Rotlicht, weswegen es zu einer Kollision zweier PKW kam. Anschließend entfernte sich das silberfarbene Fahrzeug unerlaubt in Fahrtrichtung Birkenfeld. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Durch die Geschädigte konnte noch von dem flüchtenden Fahrzeug als Teilkennzeichen die Landkreiskennung Birkenfeld (BIR) abgelesen werden. Es dürfte im Bereich der linken Fahrzeugfront beschädigt sein.

Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug nimmt die Polizei Idar-Oberstein unter der Nummer 06781/5610 entgegen.

