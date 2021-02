Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Bilanz einer Geschwindigkeitskontrolle

Nettetal (ots)

Am vergangenen Montag kontrollierte die Polizei auf der L 373 in Nettetal zwischen Leuth und Hinsbeck in der Zeit zwischen 14 und 19 Uhr die Geschwindigkeit. Bei erlaubten 70 km/h waren möglicherweise auf Grund des schlechten Wetters nicht viele Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Das ist erfreulich! Insgesamt erfasste die Anlage etwas mehr als 1600 Fahrzeuge. Davon waren nicht einmal 40 zu schnell unterwegs. In 30 Fällen wird der Verstoß mit einem Verwarnungsgeld geahndet werden. Vier Fahrzeugführer müssen mit einem Bußgeld rechnen. Besonders eilig hatte es ein 33-jähriger Nettetaler. Trotz des schlechten Wetters war er mit vorwerfbaren 123 km/h unterwegs. Neben einem saftigen Bußgeld von 240 Euro drohen ihm 2 Zähler auf dem Punktekonto und eine amtlich verordnete Entschleunigung, nämlich ein Fahrverbot von einem Monat. Die Stelle in Höhe der Gaststätte "Secretis" auf der L 373 wird regelmäßig von Radfahrern, Fußgängern und Schülern gekreuzt. Unser Dank gilt allen, die hier vorschriftsmäßig unterwegs sind. Grundsätzlich gilt: Fahren Sie immer mit angepasster Geschwindigkeit, aber niemals als zulässig. Passen Sie Ihr Fahrverhalten auch den tatsächlichen Straßenverhältnissen an. Bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt können sich z.B. Brücken oder Landstraßen schnell zu Rutschbahnen verwandeln. Kommen Sie gut durchs Wochenende. /wg (107)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell