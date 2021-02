Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Haftbefehl vollstreckt- Restjugendstrafe angetreten

Schwalmtal-Amern: (ots)

Für die nächsten 494 Tage hat ein 20-jähriger Deutscher aus Schwalmtal nun einen neuen Wohnsitz in einer Haftanstalt. Der junge Mann war im Sommer 2019 wegen versuchten Mordes zu einer Jugendstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Er war verurteilt worden, da er gemeinsam mit Mittätern im Dezember 2018 einen Taxifahrer in St. Tönis überfallen hatte. Wir hatten in unseren Meldungen 1762 und 1767 am 13. und 14. Dezember 2018 über die Tat berichtet. Nach Rechtskraft des Urteils muss der Schwalmtaler die knapp 500 Tage Resthaftstrafe nun verbüßen. Einsatzkräfte konnten den Haftbefehl am Donnerstag in Amern vollstrecken, der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen./ah (105)

