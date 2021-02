Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus

Nettetal-Breyell (ots)

In der Nacht von Dienstag, 02.02.2021, auf Mittwoch, 03.02.2021, versuchten unbekannte Täter in das Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Josefstraße in Nettetal - Breyell einzudringen. Zunächst brachen die Täter ein Gartentörchen auf und machten sich vergeblich an einem Küchenfenster zu schaffen. Erstaunlicherweise standen nach Tatentdeckung zwei Einkaufswagen aus einem nahegelegenen Einkaufszentrum im Garten der Geschädigten. Ob diese durch die unbekannten Täter zurück gelassen wurden, bleibt bisher ungeklärt. Hinweise auf Tatverdächtige bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /ts (102)

